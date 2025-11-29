На реке Шалажи в Чечне раньше срока достроили дамбы

Ранее в Урус-Мартановском районе Чечни, в котором провели работы, часто наблюдались паводки. Под угрозой затопления и разрушения находились около 120 жилых домов и объектов инфраструктуры. Кроме того, после паводков на дне реки образовывалось большое количество отложений земли и песка, остатков деревьев и камней. Все это значительно уменьшало пропускную способность русла.