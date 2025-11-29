На реке Шалажи в Чечне раньше срока достроили дамбы

Комплекс из 10 берегозащитных сооружений на реке Шалажи в Чечне достроили по нацпроекту «Экологическое благополучие» с опережением сроков, сообщили в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды региона.
Общая протяженность дамб составила 4,6 километра. В ходе строительства на 10 наиболее проблемных участках смонтировали грунтовые сооружения с железобетонным укреплением и фартуками из металлической сетки с наполнителем.
Ранее в Урус-Мартановском районе Чечни, в котором провели работы, часто наблюдались паводки. Под угрозой затопления и разрушения находились около 120 жилых домов и объектов инфраструктуры. Кроме того, после паводков на дне реки образовывалось большое количество отложений земли и песка, остатков деревьев и камней. Все это значительно уменьшало пропускную способность русла.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.