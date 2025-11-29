ГАИ сказала белорусам, как получить «красивый» номер авто, не платя 60 базовых

Витебская ГАИ в соцсетях* рассказала о том, каким образом белорусы могут бесплатно получить «красивый» номер для автомобиля. В ГАИ отметили: белорусы-автовладельцы могут заказать изготовление номера в индивидуальном порядке. В этом случае можно подобрать и выбрать любую комбинацию цифр и букв, за исключением, разумеется, случаев, когда данный регистрационный номер уже используется кем-то.