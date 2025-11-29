Ричмонд
ГАИ сказала белорусам, как получить «красивый» номер авто, не платя 60 базовых

В ГАИ рассказали, как белорусы могут бесплатно получить «красивый» номер.

Источник: Комсомольская правда

Витебская ГАИ в соцсетях* рассказала о том, каким образом белорусы могут бесплатно получить «красивый» номер для автомобиля. В ГАИ отметили: белорусы-автовладельцы могут заказать изготовление номера в индивидуальном порядке. В этом случае можно подобрать и выбрать любую комбинацию цифр и букв, за исключением, разумеется, случаев, когда данный регистрационный номер уже используется кем-то.

Стоимость такой услуги — 60 базовых величин, то есть 2520 белорусских рублей, а с 1 января 2026, когда базовая увеличится до 45 BYN, цена станет 2700.

Можно ли получить «красивый» номер бесплатно?

Ответ на этот вопрос в ГАИ сформулировали так.

— При постановке автомобиля на учет в ГАИ комбинация цифр и букв выпадает случайным образом. То есть не исключена такая возможность, что подряд выпадет, скажем, три двойки, или зеркальные номера.

А это значит, что для того, чтобы получить красивую комбинацию нужно единственное: просто быть удачливым человеком, которому улыбнется фортуна.

* Деятельность Meta, к которой относится соцсеть Instagram, признана экстремистской и запрещена в России.

