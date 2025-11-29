Ричмонд
В Молдове каждый четвертый живет в нищете: Их доходы меньше 2700 леев в месяц — на такие деньги не выжить

Эксперты подчёркивают, что рост бедности и углубление лишений являются следствием глубоких структурных проблем.

Источник: Комсомольская правда

Шокирующие данные: каждый четвёртый житель Молдовы живёт в бедности — доходы 25,7% составляют менее 2 780 леев в месяц.

В 2024 году уровень бедности в Молдове вновь вырос. Согласно Отчёту о состоянии страны, опубликованному экспертным центром «Expert-Grup», 25,7% населения живут ниже порога абсолютной бедности, установленного на уровне 2 780 леев в месяц. Это на 2,8% больше, чем годом ранее, пишет bani.md.

В то же время показатель многомерной бедности, который учитывает доступ к образованию, медицинским услугам, условиям проживания и другим жизненно важным ресурсам, снизился до 19,5%. Однако глубина лишений увеличилась: бедные семьи недополучают в среднем почти 10% от минимально необходимого дохода, а интенсивность многомерной бедности достигла 28,5%.

Сильнее всего бедность затрагивает наиболее уязвимые категории: людей с начальным образованием (60%), многодетные семьи (49%), жителей южных районов (43%), пенсионеров (37%), работников индивидуального сельского хозяйства (36%), людей с инвалидностью (36%) и сельхозработников (31%). Минимальные риски бедности — у граждан с высшим образованием (12%) и жителей Кишинёва (14%).

Особенно тяжёлая ситуация наблюдается в сельской местности: 30% сельских жителей страдают от многомерной бедности. Наиболее распространённые проблемы — отсутствие канализации (80%), использование загрязняющих видов топлива для отопления (41%), отсутствие медицинской страховки (24%), низкий уровень образования и ограниченный доступ к питьевой воде.

Дети остаются одной из самых уязвимых групп населения: 27% живут в условиях многомерной бедности, сталкиваясь с нехваткой коммунальных услуг, перенаселённым жильём, недостаточным образованием и отсутствием медицинской защиты. Интенсивность лишений среди детей достигает 30%.

Эксперты подчёркивают, что рост бедности и углубление лишений являются следствием глубоких структурных проблем: низких заработков, серьёзных региональных дисбалансов, слабой поддержки семей, низкой доходности сельского хозяйства и недостатков образовательной системы, которая не обеспечивает граждан необходимыми навыками для современных рабочих мест.

