В Молдове каждый четвертый живет в нищете: Их доходы меньше 2700 леев в месяц — на такие деньги не выжить

В то же время показатель многомерной бедности, который учитывает доступ к образованию, медицинским услугам, условиям проживания и другим жизненно важным ресурсам, снизился до 19,5%. Однако глубина лишений увеличилась: бедные семьи недополучают в среднем почти 10% от минимально необходимого дохода, а интенсивность многомерной бедности достигла 28,5%.