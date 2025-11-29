Бывший детский сад в Башкирии продают с молотка

Администрация Бакаевского сельсовета в Кушнаренковском районе объявила аукцион по продаже муниципального имущества. На торги выставили пустующее здание, где раньше располагался детский сад. Его общая площадь составляет почти 683 квадратных метра.
Независимые оценщики установили стартовую стоимость объекта в 308 тысяч 19 рублей. Торги пройдут в электронном формате на специализированной площадке «Росэлторг».
Желающим принять участие в аукционе нужно зарегистрироваться на этой платформе и внести задаток. Его размер составляет 20% от начальной цены, то есть 61 тысячу 604 рубля.
Прием заявок от потенциальных покупателей продлится до 16 декабря. Право собственности на бывший детский сад получит тот участник, который предложит за него наибольшую сумму.
