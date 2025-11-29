Белорусов предупредили о самом мощном в 2025 году звездопаде Геминиды в декабре

Звездопад Геминиды станет самым мощным в 2025 году. Как пишет БелТА, именно в декабре можно наблюдать мощный метеорный поток-гигант из созвездия Близнецы — Геминиды. Этот звездопад превосходит все метеорные потоки, в том числе и августовские Персеиды.
Пик звездопада придется на ночь на 14 декабря 2025 года, когда можно будет наблюдать 120 вспышек в час. Геминиды будут видны в обоих полушариях Земли.
Ранее мы писали о том, что в ГАИ рассказали, как в Беларуси бесплатно получить «красивый» номер (тут про это).