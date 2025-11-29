Белорусов предупредили о самом мощном в 2025 году звездопаде Геминиды в декабре

Звездопад Геминиды станет самым мощным в 2025 году. Как пишет БелТА, именно в декабре можно наблюдать мощный метеорный поток-гигант из созвездия Близнецы — Геминиды. Этот звездопад превосходит все метеорные потоки, в том числе и августовские Персеиды.