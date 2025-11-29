Александр Гусев поздравил воронежских мам с праздником и вручил им почетные награды

На торжественное мероприятие пришли многодетные семьи региона. По словам губернатора, именно они — пример правильного отношения к жизни. Александр Гусев поблагодарил присутствующих за их подвиг в воспитании замечательных сыновей и дочерей. Они, в свою очередь, повзрослев, берут пример с родителей и сами создают большие и дружные семьи.