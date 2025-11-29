Александр Гусев поздравил воронежских мам с праздником и вручил им почетные награды

28 ноября в театре драмы имени А. Кольцова прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню матери, в котором принял участие губернатор Воронежской области Александр Гусев. В своем приветствии к собравшимся в зале глава региона подчеркнул особую роль института семьи и семейных ценностей в социальной политике страны и региона.
— Мама — это самый главный и самый любимый человек в жизни каждого. Материнская забота, материнская душевная сила навсегда становятся для нас оберегом. В России сложилась добрая традиция чествовать в конце ноября мам, посвятивших себя без остатка трудной, но благородной миссии — воспитанию детей.
На торжественное мероприятие пришли многодетные семьи региона. По словам губернатора, именно они — пример правильного отношения к жизни. Александр Гусев поблагодарил присутствующих за их подвиг в воспитании замечательных сыновей и дочерей. Они, в свою очередь, повзрослев, берут пример с родителей и сами создают большие и дружные семьи.
— Укрепление института семьи и семейных ценностей — важнейшие задачи социальной политики страны и Воронежской области. Мы стремимся обеспечивать максимально благоприятные условия для создания семей, — сказал Александр Гусев.
Эта забота о семье отражается в цифрах статистики. За 9 месяцев 2025 года около 6 тысяч жительниц Воронежской области впервые познали радость материнства, а у 111 мам появились на свет сразу по два или три малыша.
По поручению Президента России Александр Гусев вручил многодетным воронежцам почетные награды. Звание «Мать-героиня» присвоено Татьяне Глотовой, Валентине Глущенко и Оксане Гылка. Орден «Родительская Слава» получили Алексей и Елена Чеботаревы и Евгений и Светлана Шишкины. Медалью ордена «Родительская слава» отмечены семья Дьяковых — Виталий и Ирина, семья Кривоносовых-Милых — Андрей и Инна, семья Печеневских — Александр и Вера, а также семья Черных — Александр и Наталья. Почетного знака «За заслуги в воспитании детей» удостоились Николай и Надежда Лихобабины.
Торжественное мероприятие завершилось трогательным подарком. Семья Шишкиных исполнила для гостей песню «Дорогие наши родители».