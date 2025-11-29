Юрий Слюсарь возложил цветы к мемориалу павшим воинам в Ростове

В 1943 году в сквере им. Фрунзе появилась братская могила, где были захоронены более 300 советских воинов и мирных жителей, погибших в период оккупации и в боях за Ростов-на-Дону. В апреле 1957 года у братской могилы установили памятник, а 9 мая 1959 года здесь зажгли вечный огонь. В нынешнем виде мемориал был сооружён в 1969 году.