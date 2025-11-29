Юрий Слюсарь возложил цветы к мемориалу павшим воинам в Ростове

84 года назад советские воины впервые освободили Ростов-на-Дону от фашистской оккупации. Памятная дата традиционно отмечается возложением венков и цветов к памятнику на мемориальном комплексе «Павшим воинам» в ростовском сквере им. Фрунзе. Память погибших при освобождении донской столицы почтил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
В церемонии приняли участие представители правительства, Законодательного собрания области, Южного военного округа, администрации Ростова-на-Дону, областного и городского отделения совета ветеранов, а также юнармейцы.
«Первое освобождение Ростова в 1941 году стало символом несгибаемой воли и мужества наших солдат. Эта победа, добытая такой дорогой ценой, заложила основу для последующего в 1943 году полного разгрома врага. Мы гордимся, что Ростов носит высокое звание “Города воинской славы”, и обязательно передадим память о его защитниках будущим поколениям», — отметил Юрий Слюсарь.
В 1943 году в сквере им. Фрунзе появилась братская могила, где были захоронены более 300 советских воинов и мирных жителей, погибших в период оккупации и в боях за Ростов-на-Дону. В апреле 1957 года у братской могилы установили памятник, а 9 мая 1959 года здесь зажгли вечный огонь. В нынешнем виде мемориал был сооружён в 1969 году.
В Ростов-на-Дону война пришла 21 ноября 1941. Первая оккупация продлилась всего неделю. Донская столица награждена орденом Отечественной войны I степени, а 5 мая 2008 года Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Ростову-на-Дону почётного звания «Город воинской славы».