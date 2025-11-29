Ученые НЦФМ ищут новые источники энергии в микромире

«Ядро состоит из протонов и нейтронов, а протоны и нейтроны состоят из кварков. Вот, нейтрон состоит из трех кварков. Но масса трех кварков в сумме — это где-то 12 мегаэлектронвольт (масса в физике частиц измеряется в единицах энергии в соответствии с формулой Эйнштейна E=mc2). А масса нейтрона — 940 мегаэлектронвольт. А где эта гигантская разница энергий — нельзя ли ее извлечь? Нельзя ли вытащить энергию из нуклонов — протонов и нейтронов, наподобие того, как мы извлекаем ее в процессе деления ядер? А каковы энергетические особенности вакуума, который на самом деле не пуст и состоит из моря виртуальных частиц и античастиц? Установки, которые мы строим в НЦФМ, помимо многого другого, позволят нам проводить и такие эксперименты», — привел академик Сергеев возможные примеры.