Только 30% работающих омичей используют все дни отпуска до конца 2025 года

Согласно данным опроса, проведенным сервисом по поиску работы SuperJob, большинство омичей не гуляют весь свой отпуск. А полностью используют все, положенные по КЗоТу дни, только 30% работающих жителей региона.
Проведенный аналитиками сервиса опрос выявил, что только 30% работающих омичей полностью используют все дни госотпуска до конца текущего года, а у 52% накопится остаток разной продолжительности. Среди последних особенно интересны имеющие более 28 неиспользованных дней отдыха — таких в общей сложности 15%. При этом среди омских мужчин 18% накопят к декабрю 2025 года более 4 недель неиспользованного отпуска, среди омичек таких набралось всего лишь 11%.
Также интересным стал еще один выявленный факт: чем выше у человека зарплата, тем короче его отпуск. Полностью израсходовавших все дни госотпуска среди опрошенных омичей с зарплатой от 150 тысяч рублей в месяц меньше всего (18%), а тех, у кого накопилось 28 и более неотгулянных дней, — больше всего (28%). При этом заметно изменилось отношение работодателей к неиспользованным отпускам: только 19% компаний просят работников отгуливать все положенные дни. Это объясняется скорее всего постоянно растущей в регионе нехваткой персонала.