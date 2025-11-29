Только 30% работающих омичей используют все дни отпуска до конца 2025 года

Также интересным стал еще один выявленный факт: чем выше у человека зарплата, тем короче его отпуск. Полностью израсходовавших все дни госотпуска среди опрошенных омичей с зарплатой от 150 тысяч рублей в месяц меньше всего (18%), а тех, у кого накопилось 28 и более неотгулянных дней, — больше всего (28%). При этом заметно изменилось отношение работодателей к неиспользованным отпускам: только 19% компаний просят работников отгуливать все положенные дни. Это объясняется скорее всего постоянно растущей в регионе нехваткой персонала.