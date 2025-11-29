Исследование показало, сколько россиян пользуются ИИ

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Искусственным интеллектом (ИИ) в России пользуется больше женщин, чем мужчин, при этом основной аудиторией является молодежь до 24 лет, подсчитали для РИА Новости аналитики «МТС AdTech» и «Медиалогия».
«Среди пользователей нейросетей 53% составляют женщины и 47% — мужчины… Среди россиян, которые регулярно пользуются нейросетями, больше всего людей до 24 лет (25%) и в возрасте 35−44 лет (22%)», — говорится в исследовании, проведенном на основе обезличенных данных компаний.
Отмечается, что реже их используют люди от 25 до 34 лет и от 45 до 54 лет. Нейросети востребованы и среди людей старшего возраста: среди тех, кому больше 55 и 65 лет, каждый десятый использует их регулярно.
По подсчетам аналитиков, в среднем пользователи нейросетей проводят около пяти минут, работая с текстом, и примерно 13 минут — создавая изображения. При этом каждый десятый пользователь ИИ работает на себя, инвестирует или имеет собственный бизнес, а каждый третий имеет доход выше среднего.
Если в 2023 году среднее количество нейросетей, применяемых одновременно одним пользователем, составляло 1,18, а в 2024 году — 1,25, то в 2025 году этот показатель вырос до 1,4.
Самым популярным российским регионом по числу пользователей генеративного ИИ стала Москва. В топ-10 также вошли Краснодарский край, Московская область, Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, Новосибирская и Свердловская области, Республика Татарстан, а также Ростовская и Самарская области.