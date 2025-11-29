Гордума Нижнего Тагила не одобрила бесплатный проезд для школьников

Гордума Нижнего Тагила приняла на 40-м заседании 27 ноября 2025 года решение сохранить льготы на проезд для школьников и пенсионеров. При стоимости проезда в 28 рублей скидка для этих двух категорий горожан составляет 8 рублей на одну поездку. То есть проезд в общественном транспорте для школьников и пенсионеров стоит 20 рублей.