Гордума Нижнего Тагила не одобрила бесплатный проезд для школьников

Для школьников и пенсионеров Нижнего Тагила сохранили скидку на проезд.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Тагиле не стали вводить бесплатный проезд в общественном транспорте, как это произошло в сентябре в Екатеринбурге.

Гордума Нижнего Тагила приняла на 40-м заседании 27 ноября 2025 года решение сохранить льготы на проезд для школьников и пенсионеров. При стоимости проезда в 28 рублей скидка для этих двух категорий горожан составляет 8 рублей на одну поездку. То есть проезд в общественном транспорте для школьников и пенсионеров стоит 20 рублей.

Причина такого решения — финансовые сложности, а также организационные вопросы. В Нижнем Тагиле кроме муниципального транспорта работают четыре частные транспортные компании. В мэрии заявили, что посчитать, сколько они перевозят школьников, сложно. Соответственно, непросто посчитать размер компенсации для частников.