В Чечне для Шатойской межрайонной больницы закупили новое оборудование

Современное медоборудование приобрели в Шатойскую межрайонную больницу Чеченской Республики при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Учреждение оснастили новым ультразвуковым аппаратом, лабораторными анализаторами и фармацевтическим холодильником. Это позволило расширить возможности проведения диагностики и ускорить работу лабораторий.
Кроме того, специалисты выполнили благоустройство прилегающей территории. Там привели в порядок пешеходные дорожки, улучшили систему освещения и провели озеленение. Также в сообщении добавили, что в 2026 году в Шатойской межрайонной больнице построят отдельный модуль для женской консультации.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.