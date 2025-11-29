Ричмонд
Продукты из Хакасии признали лучшими на международной выставке

Предприниматели достойно представили дары солнечного региона.

Продукция из Республики Хакасии стала одной из лучших по результатам дегустационного конкурса «Золотая медаль», который состоялся в ходе международной выставки «Сибирская продовольственная неделя», сообщили в правительстве региона. Поддержку предпринимателям оказывают по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Конкурс включает различные номинации в зависимости от категории товаров — морепродукты, кондитерские изделия, алкогольные и безалкогольные напитки, тара, упаковка и этикетки, корма для животных и другие товары. В частности, производители из Хакасии презентовали мясные деликатесы, варенье из облепихи и груши, готовые завтраки, кедровое масло и муку из обжаренных зерен — талган.

«Республика Хакасия приняла участие в данной выставке уже в четвертый раз. За это время более полусотни предпринимателей представили дары солнечного региона на крупнейшей в восточной части России выставке продуктов питания, напитков, оборудования и упаковки. Гордимся нашими местными производителями и желаем им покорения новых горизонтов с нашей поддержкой», — отметила руководитель Центра поддержки предпринимательства Хакасии Екатерина Эклер.

Выставка прошла в Новосибирске. Ежегодно это мероприятие объединяет тысячи посетителей и десятки компаний из России, Китая, Турции, Казахстана.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.