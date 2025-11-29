Продукты из Хакасии признали лучшими на международной выставке

Продукция из Республики Хакасии стала одной из лучших по результатам дегустационного конкурса «Золотая медаль», который состоялся в ходе международной выставки «Сибирская продовольственная неделя», сообщили в правительстве региона. Поддержку предпринимателям оказывают по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».
Конкурс включает различные номинации в зависимости от категории товаров — морепродукты, кондитерские изделия, алкогольные и безалкогольные напитки, тара, упаковка и этикетки, корма для животных и другие товары. В частности, производители из Хакасии презентовали мясные деликатесы, варенье из облепихи и груши, готовые завтраки, кедровое масло и муку из обжаренных зерен — талган.
«Республика Хакасия приняла участие в данной выставке уже в четвертый раз. За это время более полусотни предпринимателей представили дары солнечного региона на крупнейшей в восточной части России выставке продуктов питания, напитков, оборудования и упаковки. Гордимся нашими местными производителями и желаем им покорения новых горизонтов с нашей поддержкой», — отметила руководитель Центра поддержки предпринимательства Хакасии Екатерина Эклер.
Выставка прошла в Новосибирске. Ежегодно это мероприятие объединяет тысячи посетителей и десятки компаний из России, Китая, Турции, Казахстана.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.