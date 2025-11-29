Продукты из Хакасии признали лучшими на международной выставке

«Республика Хакасия приняла участие в данной выставке уже в четвертый раз. За это время более полусотни предпринимателей представили дары солнечного региона на крупнейшей в восточной части России выставке продуктов питания, напитков, оборудования и упаковки. Гордимся нашими местными производителями и желаем им покорения новых горизонтов с нашей поддержкой», — отметила руководитель Центра поддержки предпринимательства Хакасии Екатерина Эклер.