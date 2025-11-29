В Алтайском краевом онкодиспансере установят новый рентген-комплекс

Новый цифровой рентген-комплекс установят в поликлинике Алтайского краевого онкологического диспансера в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве экономического развития региона.
С помощью современного оборудования отечественного производства специалисты смогут выполнять более 200 программ рентгенографии и рентгеноскопии в автоматическом режиме. В частности, комплекс можно трансформировать для удобства маломобильных пациентов. Подчеркивается, что сейчас в учреждении ремонтируют помещение под новую технику.
«Рентгенография создает статичное изображение, тогда как рентгеноскопия с помощью контрастных веществ позволяет видеть органы в движении в режиме реального времени, оценивать их функциональную сохранность. Необходима рентгеноскопия и в случае, когда на статическом снимке накладываются друг на друга проекции разных органов, соответственно, врач может видеть опухоль, но не понимает, где именно она локализована. Ну, и в ряде других ситуаций этот метод также дает наилучший диагностический результат», — пояснили в сообщении.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.