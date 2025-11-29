В Алтайском краевом онкодиспансере установят новый рентген-комплекс

«Рентгенография создает статичное изображение, тогда как рентгеноскопия с помощью контрастных веществ позволяет видеть органы в движении в режиме реального времени, оценивать их функциональную сохранность. Необходима рентгеноскопия и в случае, когда на статическом снимке накладываются друг на друга проекции разных органов, соответственно, врач может видеть опухоль, но не понимает, где именно она локализована. Ну, и в ряде других ситуаций этот метод также дает наилучший диагностический результат», — пояснили в сообщении.