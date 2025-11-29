Синоптик рассказал, когда в Москве сформируется снежный покров

«Что касается снега — по климатической норме в декабре в столице выпадает 51 миллиметр осадков, а высота снежного покрова обычно составляет от 8−9 сантиметров в начале месяца до 18−19 сантиметров в его конце. По прогнозу, количество осадков в предстоящем декабре ожидается близким к норме, либо с отклонением в сторону недостатка осадков примерно на 10%, причём большая часть осадков прогнозируется во второй половине декабря. Так что рассчитывать на формирование снежного покрова следует только во второй декаде декабря, и скорее всего — не ранее середины месяца, но и значительным он не будет», — написал Леус в своем Telegram-канале.