Обновление красноярского центра «Доброе дело» завершат в декабре

Модернизацию волонтерского центра «Доброе дело» на улице Ады Лебедевой в Красноярске планируют завершить к середине декабря, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона. Работы проводят при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети».
На финальной стадии уже находятся обновление фасада и отделка внутренних помещений. По проекту в учреждении разместят современные зоны отдыха, места для настольных и компьютерных игр, большой зал со сценой для проведения мероприятий и фудкорт с кухней. Особое внимание уделили комфорту маломобильных посетителей — на входе предусмотрен пандус.
Также в учреждении продолжат работу отдел поддержки подростков, оказавшихся в трудной ситуации, и «Добро. Центр». Там всем желающим помогут узнать о добровольческих проектах и присоединиться к ним.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.