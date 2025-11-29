Врачи Ставропольской краевой больницы совершили выезд в село Побегайловка

Мобильная бригада врачей Ставропольской краевой клинической больницы совершила выезд в село Побегайловка Минераловодского округа, сообщили в правительстве региона. Квалифицированную медицинскую помощь жителям отдаленных территорий оказывают при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
В общей сложности специалисты осмотрели и проконсультировали более 80 человек. Прием вели кардиолог, офтальмолог, гастроэнтеролог, невролог и врач ультразвуковой диагностики.
«В этом году количество выездов уже превысило 1800, работа продолжается. Количество пациентов, прошедших консультации, превысило 82 тысячи. Думаю, к концу года мы охватим выездными мероприятиями около 100 тысяч человек», — подчеркнул министр здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.