В подмосковном Подольске начался капремонт детского сада при школе № 27

Детский сад при средней общеобразовательной школе № 27 города Подольска отремонтируют в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.
«На площадке ведутся демонтажные работы — на крыше снимают старую кровлю, стены очищают от штукатурки, а также демонтируют устаревшие инженерные коммуникации», — рассказал министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.
По проекту специалисты приведут в порядок фасад здания, все групповые помещения и пищеблок, прилегающую территорию благоустроят. Там также установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Открыть обновленный детский сад планируется в 2026 году.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.