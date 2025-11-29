В Челябинской области открыли памятник легендарному разведчику Батраеву

В Челябинской области открыли памятник разведчику-нелегалу Борису Батраеву, который смог вернуть из-за границы бунинский архив, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Торжественная церемония состоялась на его малой Родине — в селе Фершампенуаз (Нагайбакский район).
В мероприятии приняли участие сотрудники и ветераны УФСБ России по Челябинской области совместно с представителями СВР России.
Борис Никодимович Батраев родился 2 мая 1926 года в селе Треби (Нагайбакский район). Окончив с отличием среднюю школу в Магнитогорске, в 1943 году поступил в Московское высшее техническое училище имени Н. Э. Баумана. Однако в декабре того же года по комсомольской путевке был направлен на учебу на факультет иностранных языков Высшей школы НКГБ. С тех пор вся его жизнь была связана с органами государственной безопасности. Он в совершенстве владел итальянским, французским и английским языками.
В январе 1946 года был распределен в Первое управление НКГБ СССР. За период работы во внешней разведке он в шести долгосрочных загранкомандировках провел ровно четверть века. Затем занимал руководящие должности в центральном аппарате внешней разведки, находился на преподавательской работе в Краснознаменном институте КГБ. С 1987 по 1992 год возглавлял Кабинет истории внешней разведки, а, выйдя в отставку, трудился в нем ведущим экспертом, передавал свой богатый оперативный и жизненный опыт молодым сотрудникам. Награжден орденами Красной Звезды и Дружбы народов. Его имя занесено на Доску почета СВР России.
Одно из достижений Батраева — это возвращение бунинских архивов в СССР, за которые американцы предлагали огромные деньги, но ему удалось уговорить вдову и вернуть эти материалы на Родину. Вдова Бунина жила во Франции, откуда и привезли архивы.