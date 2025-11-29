Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Земле не ожидается магнитных бурь в ближайшие три дня

Магнитосфера будет находиться в спокойном состоянии.

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Согласно прогнозу геомагнитного индекса с 29 ноября по 1 декабря — магнитных бурь не будет, следует из данных размещенных на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Из прогноза следует, что в ближайшие три дня магнитосфера будет находиться в спокойном состоянии, а индекс не достигнет даже минимального уровня магнитной бури G1.

Ранее в лаборатории сообщили о первых сильных вспышках на Солнце после начала нового всплеска активности там. Ученые отмечают, что нынешний всплеск пока развивается мягче, чем серия мощных событий трехнедельной давности.