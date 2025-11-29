В Иркутской области обновили еще один участок трассы Залари — Жигалово

Участок дороги Залари — Жигалово в поселке Балаганск Иркутской области открыли после капремонта, который провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
Обновленный отрезок расположен в границах 77,6−79,7 километров. Там специалисты уложили асфальтовое покрытие на проезжей части, обустроили пересечения и примыкания с автодорогами местного значения, смонтировали водопропускную трубу. Также мастера сделали тротуары и четыре заездных кармана для остановок общественного транспорта, установили ограждения, знаки и освещение, нанесли разметку.
«Ранее на автодороге Залари — Жигалово завершили капитальный ремонт еще одного участка — с 0-го по 3,1-й километр. Он проходит в границах поселка Залари и на подъезде к нему», — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.