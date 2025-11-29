Жителей Башкирии экстренно предупреждают о тумане и гололеде

В МЧС сообщили об ухудшении погодных условий в Башкирии в течение следующих 24 часов. В ночные и утренние часы на некоторых участках автомобильных трасс прогнозируется образование гололёда и тумана, который может снижать видимость до 500 метров.
По данным метеорологов, погода будет преимущественно облачной с периодами прояснения. Значительных осадков не ожидается, кроме северных районов республики, где возможны незначительные дождь и мокрый снег.
Скорость юго-западного ветра составит 3−8 метров в секунду. Температурный фон сохранится в ночное время от 0 до −5 градусов, днём столбики термометров покажут от −1 до +4 градусов.
Спасатели рекомендуют водителям и пешеходам проявлять повышенную осторожность при передвижении в условиях ограниченной видимости и скользкой дороги.
