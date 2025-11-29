Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей Башкирии экстренно предупреждают о тумане и гололеде

Синоптики предупреждают о тумане и гололеде в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В МЧС сообщили об ухудшении погодных условий в Башкирии в течение следующих 24 часов. В ночные и утренние часы на некоторых участках автомобильных трасс прогнозируется образование гололёда и тумана, который может снижать видимость до 500 метров.

По данным метеорологов, погода будет преимущественно облачной с периодами прояснения. Значительных осадков не ожидается, кроме северных районов республики, где возможны незначительные дождь и мокрый снег.

Скорость юго-западного ветра составит 3−8 метров в секунду. Температурный фон сохранится в ночное время от 0 до −5 градусов, днём столбики термометров покажут от −1 до +4 градусов.

Спасатели рекомендуют водителям и пешеходам проявлять повышенную осторожность при передвижении в условиях ограниченной видимости и скользкой дороги.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.