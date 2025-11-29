Синоптик рассказал, когда в Москву придут холода

«Зима в Москве по климату уже должна была разменять третью неделю, а средний температурный фон пока уверенно превышает нулевую отметку, более того, нынешний ноябрь за два дня до своего окончания в точности повторяет график самого тёплого в истории ноября 2013 года, его средняя температура воздуха составляет плюс 4 градуса. Учитывая температурные характеристики дня сегодняшнего, а также прогнозы на воскресенье, ноябрь 2025 года скорее всего не станет самым тёплым, но лидеров этого списка разделят даже не десятые, а скорее всего, сотые доли градуса», — написал Леус в своем Telegram-канале.