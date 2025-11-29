Ричмонд
В Элисте открылся современный центр культурного развития

Площадь нового здания — 1,7 тыс. квадратных метров.

Современный центр культурного развития открыли на улице Джангара в Элисте в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Семья», сообщили в аппарате правительства Республики Калмыкии.

Площадь нового здания — 1,7 тыс. кв. м. Там обустроили просторные залы для проведения концертов, театральных постановок, кинопоказов и мастер-классов. Еще в учреждении предусмотрены помещения для репетиций местных творческих коллективов, занятий кружков декоративно-прикладного творчества и детской музыкальной школы. Также в центре разместили сценическую площадку на 200 мест со звуко-световым оборудованием.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.