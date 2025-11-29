Ричмонд
МАРТ назвал цены картофеля, капусты и яблок из стабилизационных фондов Беларуси

В МАРТ рассказали о ситуации со стабилизационными фондами Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Министерство антимонопольного регулирования и торговли проинформировало о том, что уже до 15 ноября 2025 стабфонды Беларуси были заложены в полном объеме. Если сравнивать динамику 2025 года с предыдущим годом, то можно констатировать прирост в размере около 30%.

Как сообщила представитель МАРТ Екатерина Макуценя, продукция, заложенная в стабфонды, уже присутствует на прилавках всех торговых объектов по ценам, которые установило министерство.

— Картофель свежий представлен к продаже по цене 1,07 рубля капуста белокочанная по цене 1,62, морковь свежая — 1,35, свекла свежая — 1,17, лук репчатый — 1,68. Что касается яблок, то цену на них Минторговли определило на уровне 4,8 белорусского рубля.

