МАРТ назвал цены картофеля, капусты и яблок из стабилизационных фондов Беларуси

Министерство антимонопольного регулирования и торговли проинформировало о том, что уже до 15 ноября 2025 стабфонды Беларуси были заложены в полном объеме. Если сравнивать динамику 2025 года с предыдущим годом, то можно констатировать прирост в размере около 30%.