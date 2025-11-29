Почта России предложила омичам отправлять бумажные открытки, не выходя из дома

На сайте ведомства приведены суммы за услугу. И они не маленькие. Так отправление открытка без конверта по России обойдется омичам в 239 рублей. С конвертом будет дороже — 285 рублей. Отправка открытки без конверта за пределы России будет стоить 300 рублей, а в конверте — 350 рублей. Оплатить услугу можно также из дома — с помощью онлайн-банка. Если учесть, что услугой поздравления бумажными открытками по почте пользуются в основном пенсионеры, то можно предположить, что данная услуга не станет значительно популярной у омичей.