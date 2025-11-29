Почта России предложила омичам отправлять бумажные открытки, не выходя из дома

Почта России предложила жителям Омской области поздравлять родных и друзей, живущих в других городах и странах, традиционными бумажными открытками прямо из дома. Однако, цены на консервативное проявление вежливости «кусаются».
«Бумажная открытка, полученная по почте — это всегда приятно и трогательно. При этом не обязательно отправлять открытку из почтового отделения. Любой желающий может сделать это, не выходя из дома или офиса, воспользовавшись страницей на сайте Почты России. При оформлении нужно выбрать понравившийся дизайн почтовой открытки, написать текст поздравления, указать точный почтовый адрес и индекс получателя. Именную поздравительную открытку доставит почтальон по указанному адресу в традиционном бумажном виде. Она будет изготовлена на плотной бумаге формата А5 с глянцевым покрытием», — говорится в сообщении УФПС Омской области.
На сайте ведомства приведены суммы за услугу. И они не маленькие. Так отправление открытка без конверта по России обойдется омичам в 239 рублей. С конвертом будет дороже — 285 рублей. Отправка открытки без конверта за пределы России будет стоить 300 рублей, а в конверте — 350 рублей. Оплатить услугу можно также из дома — с помощью онлайн-банка. Если учесть, что услугой поздравления бумажными открытками по почте пользуются в основном пенсионеры, то можно предположить, что данная услуга не станет значительно популярной у омичей.