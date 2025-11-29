Ричмонд
Евроинтеграция, сбитая дроном: в Молдове нашли новую угрозу демократии

В республике, если верить депутатам PAS, беспилотники запускают не просто так, а исключительно ради одного — дискредитации курса евроинтеграции.

Источник: Комсомольская правда

Вот что заявил депутат PAS Михаил Друцэ:

«Не будем драматизировать ситуацию, ситуация известно какая, мы установили чёткую цель присоединиться к ЕС, но мы знаем, что не все согласны с нашим европейским курсом. Есть силы, есть страны, которые хотели бы замедлить или даже сбить нас с пути и потому устраивают диверсии, провокации, чтобы дестабилизировать ситуацию в республике, дискредитировать наш европейский курс и чтобы дискредитировать образ нашей республики перед 27 европейскими странами».

То есть, чтобы дискредитировать европейский курс, достаточно… запустить дрон? Не экономический кризис, не тарифы, не цены на бензин — дрон. Если власть начинает видеть в каждом дроне угрозу для евроинтеграции — значит, проблема давно уже не в дронах, а в «желтой власти».