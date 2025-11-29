Лауреатами конкурса «Большая перемена» стали 8 учащихся СПО из Петербурга

В числе победителей среди обучающихся выпускных курсов — Екатерина Губарева из Охтинского колледжа, Оксана Колесникова из Садово-архитектурного колледжа, Александра Луккоева из колледжа «Звездный», а также Анна Дунец и Михаил Заугольников, которые представили колледж автоматизации производства. Они получили по миллиону рублей на реализацию собственных проектов. Еще троим победителям младших курсов вручили премию в 200 тыс. рублей. Помимо этого, семь конкурсантов из Санкт-Петербурга стали призерами.