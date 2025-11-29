Лауреатами конкурса «Большая перемена» стали 8 учащихся СПО из Петербурга

Восемь учащихся учреждений среднего профессионального образования (СПО) из Санкт-Петербурга стали лауреатами I степени шестого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена», который проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в городском комитете по образованию.
В числе победителей среди обучающихся выпускных курсов — Екатерина Губарева из Охтинского колледжа, Оксана Колесникова из Садово-архитектурного колледжа, Александра Луккоева из колледжа «Звездный», а также Анна Дунец и Михаил Заугольников, которые представили колледж автоматизации производства. Они получили по миллиону рублей на реализацию собственных проектов. Еще троим победителям младших курсов вручили премию в 200 тыс. рублей. Помимо этого, семь конкурсантов из Санкт-Петербурга стали призерами.
Финал «Большой перемены» прошел в Нижнем Новгороде. Он объединил 600 учащихся из 63 регионов нашей страны.
«Отрадно, что ваш проект развивается и с каждым годом привлекает в свои ряды новых участников. Тема нынешнего конкурсного сезона — “От мечты к свершениям” — в полной мере отражает искреннее стремление ребят из разных регионов страны реализовать свой творческий потенциал, обрести уверенность в собственных силах, сделать еще один шаг к осуществлению намеченных планов и замыслов», — направил поздравление финалистам Президент России Владимир Путин.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.