В Ростове 29 ноября почтили память павших при освобождении города воинов

В субботу, 29 ноября, в Ростове отмечают памятную дату — 84-ю годовщину освобождения города от первой оккупации фашистов в 1941 году. В этот день губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь возложил цветы к ростовскому мемориалу павшим воинам.
Торжественная церемония прошла в сквере имени Фрунзе. Здесь находится мемориальный комплекс «Павшим воинам». Вместе с губернатором цветы возложили представители правительства, Законодательного собрания области и Южного военного округа. Также в мероприятии участвовали администрация города, ветераны и юнармейцы.
— Первое освобождение Ростова в 1941 году стало символом несгибаемой воли и мужества наших солдат. Эта победа заложила основу для последующего полного разгрома врага в 1943 году, — обратился губернатор с речью к собравшимся.
Он подчеркнул, что ростовчане гордятся званием «Город воинской славы» и память о защитниках донской столицы обязательно передадут будущим поколениям.
Стоит напомнить, что мемориал в сквере Фрунзе находится на месте братской могилы. В 1943 году в ней похоронили более 300 советских воинов и мирных жителей. Они погибли в боях за Ростов и во время оккупации. Памятник у могилы установили в апреле 1957 года. Вечный огонь зажгли 9 мая 1959 года. Современный вид мемориал приобрел в 1969 году.
Напомним, что фашисты впервые вошли в Ростов 21 ноября 1941 года. Первая оккупация длилась неделю. За мужество город наградили орденом Отечественной войны I степени. В 2008 году Ростову присвоили почетное звание «Город воинской славы». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
