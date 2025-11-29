В Ростове 29 ноября почтили память павших при освобождении города воинов

Стоит напомнить, что мемориал в сквере Фрунзе находится на месте братской могилы. В 1943 году в ней похоронили более 300 советских воинов и мирных жителей. Они погибли в боях за Ростов и во время оккупации. Памятник у могилы установили в апреле 1957 года. Вечный огонь зажгли 9 мая 1959 года. Современный вид мемориал приобрел в 1969 году.