Новый роман Симоньян стал книгой месяца в МДК

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Главред международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что ее роман «В начале было Слово — в конце будет Цифра» стал книгой месяца в МДК.
«Мой роман “В начале было Слово — в конце будет Цифра” — книга месяца в “Московском доме книги”, — написала она в Telegram-канале.
Она также поблагодарила всех, кто читает произведение и оставляет отзывы.
Новый роман Симоньян вышел 31 июля. В этот же день в пяти крупных магазинах сети «Читай-город» в Москве все отгруженные книги раскупили за десять минут. Как ранее отмечали в АСТ, этот роман о том, что произойдет с человечеством через 60 лет и каким будет конец света, он написан в полном соответствии с Библейскими пророчествами.
Главред «России сегодня» и телеканала RT уточнила, что все гонорары от продаж ее книг идут на помощь людям.