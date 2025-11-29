Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый роман Симоньян стал книгой месяца в МДК

Симоньян рассказала, что ее новый роман стал книгой месяца в МДК.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Главред международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что ее роман «В начале было Слово — в конце будет Цифра» стал книгой месяца в МДК.

«Мой роман “В начале было Слово — в конце будет Цифра” — книга месяца в “Московском доме книги”, — написала она в Telegram-канале.

Она также поблагодарила всех, кто читает произведение и оставляет отзывы.

Новый роман Симоньян вышел 31 июля. В этот же день в пяти крупных магазинах сети «Читай-город» в Москве все отгруженные книги раскупили за десять минут. Как ранее отмечали в АСТ, этот роман о том, что произойдет с человечеством через 60 лет и каким будет конец света, он написан в полном соответствии с Библейскими пророчествами.

Главред «России сегодня» и телеканала RT уточнила, что все гонорары от продаж ее книг идут на помощь людям.

Узнать больше по теме
Маргарита Симоньян: биография журналистки и главного редактора RT
В сфере современных медиакоммуникаций РФ заметную роль играет ряд ключевых фигур, влияющих на информационную повестку. Среди них — Маргарита Симоньян, которая занимает руководящие должности в крупных медиаструктурах: собрали главное из ее биографии.
Читать дальше