Воронежцев предупредили об отключениях электричества в декабре

В первый месяц зимы ресурс планово будет отсутствовать в 10 районах области.

Источник: Комсомольская правда

Жителей десяти районов Воронежской области ждет плановое отключение электричества в декабре. В основном, света не будет с 8:00 до 17:00. Информация появилась на сайте гарантирующего поставщика электроэнергии.

Свет будет пропадать в Аннинском, Богучарском, Семилукском, Воробьевском, Ольховатском, Панинском, Петропавловском, Репьевском, Хохольском районах и в Борисоглебске.

Подробно с графиком по адресам и датам отключения можно ознакомиться на сайте воронежского «ТНС энерго».

Накануне воронежцам пояснили, будут ли отключать домашний интернет.