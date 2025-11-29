Воронежцев предупредили об отключениях электричества в декабре

Жителей десяти районов Воронежской области ждет плановое отключение электричества в декабре. В основном, света не будет с 8:00 до 17:00. Информация появилась на сайте гарантирующего поставщика электроэнергии.
Свет будет пропадать в Аннинском, Богучарском, Семилукском, Воробьевском, Ольховатском, Панинском, Петропавловском, Репьевском, Хохольском районах и в Борисоглебске.
Подробно с графиком по адресам и датам отключения можно ознакомиться на сайте воронежского «ТНС энерго».
