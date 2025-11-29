В Предгорном округе Ставрополья построили 2 современных медпункта

Фельдшерско-акушерские пункты (ФАПа) возвели в хуторе Быкогорка и поселке Нижнеэтокском в Предгорном округе Ставропольского края при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в правительстве региона.
В новых учреждениях созданы все комфортные условия для пациентов и сотрудников. Местные жители будут получать там неотложную медицинскую помощь, проходить вакцинацию и профосмотры.
«Открытие ФАПов — это реальное повышение доступности квалифицированной медицинской помощи для более чем 1500 жителей отдаленных населенных пунктов округа. При поддержке края продолжаем работу по укреплению первичного звена здравоохранения. До конца года завершится обустройство еще одного ФАПа в поселке Мирном», — отметил глава Предгорного округа Николай Бондаренко.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.