Семь полуразрушенных гаражей снесут на проспекте Героев в Нижнем Новгороде

Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации. Речь идет о шести полуразрушенных гаражах, объединенных в единый блок, и одном отдельно стоящем. Объекты признаны незаконными постройками и подлежат демонтажу в течение шести месяцев. Все они находятся на участке между домом № 167 по шоссе Московскому и домом № 12 по проспекту Героев. Земля, на которой расположены постройки, относится к категории с неразграниченной государственной собственностью.