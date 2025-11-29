В Сернурской районной больнице в Марий Эл обновили женскую консультацию

Женскую консультацию на базе Сернурской центральной районной больницы (ЦРБ) модернизировали в Республике Марий Эл при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в администрации муниципалитета.
«Кабинеты оснащены аппаратом ультразвуковой визуализации экспертного класса, видеокольпоскопами, которые позволяют увидеть то, что недоступно невооруженному глазу, электрокардиографами, мониторами, чутко улавливающими биение двух сердец, а также регистраторами артериального давления», — сказала врач-акушер-гинеколог Сернурской ЦРБ Татьяна Эпаева.
Кроме того, в консультации установили новую мебель, в том числе кресла, шкафы, кушетки. Подчеркивается, что сейчас на учете по беременности в учреждении стоят 43 женщины. Теперь они смогут проходить необходимые обследования в комфортных и современных условиях.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.