Школьники из ЕАО стали победителями технологической олимпиады Junior

Победителями Национальной технологической олимпиады (НТО) Junior, проведенной по нацпроекту «Молодежь и дети», стали школьники Ксения Конашкова и Тимур Цай из Еврейской автономной области, сообщили в департаменте по организации проектной деятельности правительства региона.
Финальный этап олимпиады прошел в 63 субъектах РФ. Его участниками стали почти 5 тыс. учеников 5−7-х классов. Они состязались в семи технологических направлениях, включая искусственный интеллект, виртуальную реальность, космос и робототехнику. Ребята создавали модели энергосистем для городов, разрабатывали игры и программировали коммуникационные системы.
«Национальная технологическая олимпиада Junior Президентской платформы “Россия — страна возможностей” не просто выявляет таланты — она формирует новое поколение инженеров и ученых нашей страны. Поздравляю всех финалистов, победителей и призеров НТО Junior, наставников и родителей юниоров с этим важным шагом в мир технологий!» — поздравил участников генеральный директор Президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.