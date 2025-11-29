Ричмонд
Дорогу капитально отремонтировали в станице Кущевской

В станице Кущевской капитально отремонтировали дорогу переулка Почтового.

Источник: пресс-служба администрации Краснодарского края

Дорогу капитально отремонтировали в станице Кущевской. Работы выполнили по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Специалисты обновили 880 метров дороги переулка Почтового — на участке от улицы Трудовой до улицы Крупской. Обустроено почти 1,2 км тротуаров, 24 парковочных места, девять пешеходных переходов, установлены новые дорожные знаки и фонари уличного освещения. Кроме того, обновлены линии связи и водоснабжения.

«На капремонт дороги по переулку Почтовому в станице Кущевской выделено порядка 60 млн рублей», — сообщил вице-губернатор Кубани Евгений Пергун.