Дорогу капитально отремонтировали в станице Кущевской

Специалисты обновили 880 метров дороги переулка Почтового — на участке от улицы Трудовой до улицы Крупской. Обустроено почти 1,2 км тротуаров, 24 парковочных места, девять пешеходных переходов, установлены новые дорожные знаки и фонари уличного освещения. Кроме того, обновлены линии связи и водоснабжения.