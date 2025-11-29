«Отставку приняли!»: депутаты в Омской области радостно сообщили о свержении главы района

Вчера, 28 ноября, депутаты Кормиловского района сообщили о единодушном решении принять отставку Вячеслава Бусса. Ранее на главу района было заведено уголовное дело сразу по двум статьям.
«Отставку приняли! Сегодня единогласным решением Совета Кормиловского района была принята отставка Главы Кормиловского муниципального района Вячеслава Бусса. С поста главы Вячеслав Владимирович уходит по собственному желанию с 1 декабря 2025 года», — радостно говорится в тексте на официальной странице Совета Кормиловского района в соцсети «Вконтакте».
О причине столь кардинального шага в трудовой деятельности Вячеслава Владимировича депутаты на своей странице не сообщили. Можно лишь предположить, что причиной стали два уголовных дела, возбужденные на уже бывшего главу на главу администрации Кормиловского района.