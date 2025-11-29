Ричмонд
«Отставку приняли!»: депутаты в Омской области радостно сообщили о свержении главы района

Главный Кормиловский начальник Вячеслав Бусс с 1 декабря 2025 года лишается своего кресла.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 28 ноября, депутаты Кормиловского района сообщили о единодушном решении принять отставку Вячеслава Бусса. Ранее на главу района было заведено уголовное дело сразу по двум статьям.

«Отставку приняли! Сегодня единогласным решением Совета Кормиловского района была принята отставка Главы Кормиловского муниципального района Вячеслава Бусса. С поста главы Вячеслав Владимирович уходит по собственному желанию с 1 декабря 2025 года», — радостно говорится в тексте на официальной странице Совета Кормиловского района в соцсети «Вконтакте».

О причине столь кардинального шага в трудовой деятельности Вячеслава Владимировича депутаты на своей странице не сообщили. Можно лишь предположить, что причиной стали два уголовных дела, возбужденные на уже бывшего главу на главу администрации Кормиловского района.

Напомним, ранее «КП в Омске» сообщала, что омское СУ СКР по материалам ФСБ возбудило дело по двум статьям против Вячеслава Бусса: о мошенничестве и превышении полномочий.