В Волгограде 20 предпринимателей обучились управлению персоналом

Обучающую программу «Управление персоналом» 13−17 ноября в Волгограде прошли 20 предпринимателей. Занятия были организованы по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в областном центре «Мой бизнес».
Обучение проводили кандидат экономических наук, доцент Волгоградской государственной академии физической культуры Екатерина Беликова и специалист по кадровому делопроизводству и трудовому законодательству Светлана Осипова. На занятиях предприниматели изучили современные технологии управления персоналом. Также слушателям рассказали о требованиях к кадровому делопроизводству и оформлению трудовых отношений. Особое внимание уделили эффективным методам подбора сотрудников и повышения их мотивации. В конце обучения участники прошли итоговое тестирование. По его результатам слушателям вручили удостоверения о повышении квалификации государственного образца.
«Программы по управлению персоналом особенно востребованы среди предпринимателей, так как от эффективной работы команды напрямую зависит успех бизнеса. Участники обучения получили не только теоретические знания, но и практические инструменты, которые помогут им выстроить систему мотивации и развивать свои коллективы», — отметила представитель центра «Мой бизнес» Татьяна Ежова.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.