В Волгограде 20 предпринимателей обучились управлению персоналом

Обучение проводили кандидат экономических наук, доцент Волгоградской государственной академии физической культуры Екатерина Беликова и специалист по кадровому делопроизводству и трудовому законодательству Светлана Осипова. На занятиях предприниматели изучили современные технологии управления персоналом. Также слушателям рассказали о требованиях к кадровому делопроизводству и оформлению трудовых отношений. Особое внимание уделили эффективным методам подбора сотрудников и повышения их мотивации. В конце обучения участники прошли итоговое тестирование. По его результатам слушателям вручили удостоверения о повышении квалификации государственного образца.