Из-за атаки БПЛА в Таганроге изменены маршруты автобусов

Из-за работы сапёров на улице Петровской в Таганроге изменена схема движения автобусов, сообщает глава приморского города Светлана Камбулова.
Автобусы следуют к порту по Петровской до Мечниковского, далее поворачивают на Фрунзе и едут до Лермонтовского, откуда вновь возвращаются на Петровскую. На обратном пути общественный транспорт следует по прежнему маршруту без изменений.
Напомним, ночью 29 ноября Таганрог подвергся массированному налёту украинских БПЛА. В результате атаки повреждено жилое многоэтажное здание, общежитие стройтехникума. Кроме того, сгорел частный дом. Из-за атаки ночью в городе вспыхнули восемь пожаров, все они устранены.
