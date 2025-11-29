Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за атаки БПЛА в Таганроге изменены маршруты автобусов

На улице Петровской изменена схема движения автобусов.

Источник: Freepik

Из-за работы сапёров на улице Петровской в Таганроге изменена схема движения автобусов, сообщает глава приморского города Светлана Камбулова.

Автобусы следуют к порту по Петровской до Мечниковского, далее поворачивают на Фрунзе и едут до Лермонтовского, откуда вновь возвращаются на Петровскую. На обратном пути общественный транспорт следует по прежнему маршруту без изменений.

Напомним, ночью 29 ноября Таганрог подвергся массированному налёту украинских БПЛА. В результате атаки повреждено жилое многоэтажное здание, общежитие стройтехникума. Кроме того, сгорел частный дом. Из-за атаки ночью в городе вспыхнули восемь пожаров, все они устранены.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше