В поселке Торфяном Кировской области отремонтируют детский сад «Тополек»

Детский сад «Тополек» в поселке Торфяном в Кировской области отремонтируют при поддержке национального проекта «Семья», сообщили в администрации Оричевского района.
Специалисты уже привели в порядок крыльцо, фундамент, фасад и крышу здания, заменили двери и некоторые окна. Внутри они смонтировали системы водопровода, канализации, отопления, электроснабжения, приступили к отделочным работам. Примечательно, что к ремонту детского сада изначально должны были приступить только в 2026 году.
«Реализация данного проекта — это своего рода подарок малышам из Оричевского района к новому году. Конечно, мы постараемся завершить все работы как можно раньше, но не пренебрегая их качеством, чтобы детский сад в поселке Торфяном стал любимым местом для будущих поколений!» — отметил глава Оричевского района Сергей Смирнов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.