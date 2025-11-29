Мошенники пытались обмануть студентку из Иркутска. Ее спасли сотрудники полиции. Об этом КП-Иркутск рассказали в региональном ГУ МВД.
— Сотрудники подразделения по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД России по Иркутской области получили информацию о том, что мошенники обманывают 19-летнюю девушку и она планирует отправиться в банк для оформления кредитов. Оперативники перехватили ее и доставили в отдел органов внутренних дел для профилактической беседы, — говорится в сообщении.
Пока потенциальная жертва обмана находилась в отделе, с ней вновь связался аферист, который представился сотрудником правоохранительных органов, и попросил ее включить камеру, чтобы убедиться, что она одна. В этот момент диалог с мошенником начал настоящий полицейский.
Звонивший признался, что совершает звонок из колл-центра и рассказал, что пытался обмануть студентку, используя легенду о доставке цветов. Услышав разговор, девушка поняла, что все это время общалась с аферистами и поблагодарила полицейских.