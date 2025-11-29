Ричмонд
Мошенники пытались обмануть студентку из Иркутска

Полицейские перехватили звонок и сами вступили в диалог с аферистом.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники пытались обмануть студентку из Иркутска. Ее спасли сотрудники полиции. Об этом КП-Иркутск рассказали в региональном ГУ МВД.

— Сотрудники подразделения по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД России по Иркутской области получили информацию о том, что мошенники обманывают 19-летнюю девушку и она планирует отправиться в банк для оформления кредитов. Оперативники перехватили ее и доставили в отдел органов внутренних дел для профилактической беседы, — говорится в сообщении.

Пока потенциальная жертва обмана находилась в отделе, с ней вновь связался аферист, который представился сотрудником правоохранительных органов, и попросил ее включить камеру, чтобы убедиться, что она одна. В этот момент диалог с мошенником начал настоящий полицейский.

Звонивший признался, что совершает звонок из колл-центра и рассказал, что пытался обмануть студентку, используя легенду о доставке цветов. Услышав разговор, девушка поняла, что все это время общалась с аферистами и поблагодарила полицейских.