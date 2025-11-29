За сутки в Ростовской области потушили пять техногенных пожаров

За прошедшие сутки, пятницу, 28 ноября, в Ростовской области пожарным пришлось тушить пять техногенных пожаров. Об этом сегодня сообщают в экстренном ведомстве.
Пожарно-спасательные подразделения главного управления МЧС России по Ростовской области работали в напряженном режиме. Кроме пожаров, они ликвидировали последствия шести дорожно-транспортных происшествий.
— На все вызовы выезжали 100 специалистов экстренных служб. Они использовали 25 единиц спецтехники.
Также спасатели напоминают жителям региона о правилах безопасности на дороге, глядя на прогноз синоптиков. Ситуацию осложняет туман и гололедица по северу и востоку области.
