За сутки в Ростовской области потушили пять техногенных пожаров

В Ростовской области за последние сутки 100 пожарных выезжали на вызовы.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшие сутки, пятницу, 28 ноября, в Ростовской области пожарным пришлось тушить пять техногенных пожаров. Об этом сегодня сообщают в экстренном ведомстве.

Пожарно-спасательные подразделения главного управления МЧС России по Ростовской области работали в напряженном режиме. Кроме пожаров, они ликвидировали последствия шести дорожно-транспортных происшествий.

— На все вызовы выезжали 100 специалистов экстренных служб. Они использовали 25 единиц спецтехники.

Также спасатели напоминают жителям региона о правилах безопасности на дороге, глядя на прогноз синоптиков. Ситуацию осложняет туман и гололедица по северу и востоку области.

