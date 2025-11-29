В подмосковном поселке Свердловском открыли новую поликлинику

Новую поликлинику, построенную в соответствии с задачами национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», открыли в поселке Свердловском в Московской области, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
В новой поликлинике будут принимать как взрослых пациентов, так и детей. Лечебное учреждение рассчитано на 600 посещений в смену.
Поликлинику оснастили современным медоборудованием, в том числе флюорографом и рентген-аппаратом. Внутри обустроили кабинеты телемедицины и выписки льготных рецептов, игровые зоны, комнату матери и ребенка, а также места ожидания. Прием будут вести терапевт, педиатр, лор, офтальмолог, хирург, стоматолог, эндокринолог, гастроэнтеролог, кардиолог и другие специалисты.
Записаться в поликлинику можно несколькими способами. Например, через портал «Здоровье», чат-бот в Telegram, инфомат в самом медучреждении или же по телефону 122.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.