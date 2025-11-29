В России сократилось число убийств в 2025 году

«За десять месяцев 2025 года количество зарегистрированных в Российской Федерации преступлений сократилось на 6,3%. В том числе снизилось на 13,2% число убийств и покушений на убийство, на 13,5% — фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью», — говорится в сообщении на сайте «МВД Медиа».