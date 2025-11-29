В Омске сегодня случился пожар в пассажирском автобусе

Видео с горящим автобусом появилось сегодня, 29 ноября, в омских телеграм-каналах. Пока омские пожарные не предоставили никакой официальной информации, остается только гадать на ответ к вопросу — есть ли пострадавшие?
«Очевидцы сообщают, что автобус загорелся на улице Волгоградская. Сейчас на месте работают пожарные», — говорится в посте телеграм-канала «Жесть Омск», размещенном в 17:08 омского времени.
Фото: скриншот с видео посте телеграм-канала «Жесть Омск».
Сообщение подтверждается видеозаписью, снятой с двух ракурсов. В первой части видно активное горение кабины транспортного средства. Вторая часть показывает работу пожарных. Среди дыма едва угадывается, что это автобус марки «ПАЗ». Также пока невозможно с точностью ответить: был ли автобус муниципальным транспортным средством или принадлежал частной организации.