В Омске сегодня случился пожар в пассажирском автобусе

Сообщение подтверждается видеозаписью, снятой с двух ракурсов. В первой части видно активное горение кабины транспортного средства. Вторая часть показывает работу пожарных. Среди дыма едва угадывается, что это автобус марки «ПАЗ». Также пока невозможно с точностью ответить: был ли автобус муниципальным транспортным средством или принадлежал частной организации.