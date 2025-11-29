В Махневскую детскую музыкальную школу на Урале закупили новое оборудование

Новыми музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами при поддержке нацпроекта «Семья» оснастили Махневскую детскую музыкальную школу в Свердловской области, сообщили в министерстве культуры региона.
В учреждение, в частности, поступили скрипки, альт, баяны, аккордеон, цифровое и акустическое пианино, ксилофон, треугольники, бубны, трещотки. А для удобства ребят во время репетиций и выступлений были закуплены подставки для нот с подсветкой. Также новым оборудованием оснастили класс живописи. Там появились чучела животных и птиц, световая техника, в том числе для картин, и мольберты. А в концертном зале установили микрофонные стойки, софиты, микшерный пульт и многое другое.
«Новое оборудование позволило нам организовать выездные концерты по Махневскому городскому округу. Мы смогли показать наши новые музыкальные приобретения, а слушатели, в свою очередь, получили приятные минуты живого звучания инструментов и незабываемые эмоции», — отметила директор детской музыкальной школы Марина Корнилова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.