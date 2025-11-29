Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Махневскую детскую музыкальную школу на Урале закупили новое оборудование

Благодаря этому юные воспитанники теперь могут проводить выездные концерты.

Новыми музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами при поддержке нацпроекта «Семья» оснастили Махневскую детскую музыкальную школу в Свердловской области, сообщили в министерстве культуры региона.

В учреждение, в частности, поступили скрипки, альт, баяны, аккордеон, цифровое и акустическое пианино, ксилофон, треугольники, бубны, трещотки. А для удобства ребят во время репетиций и выступлений были закуплены подставки для нот с подсветкой. Также новым оборудованием оснастили класс живописи. Там появились чучела животных и птиц, световая техника, в том числе для картин, и мольберты. А в концертном зале установили микрофонные стойки, софиты, микшерный пульт и многое другое.

«Новое оборудование позволило нам организовать выездные концерты по Махневскому городскому округу. Мы смогли показать наши новые музыкальные приобретения, а слушатели, в свою очередь, получили приятные минуты живого звучания инструментов и незабываемые эмоции», — отметила директор детской музыкальной школы Марина Корнилова.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.