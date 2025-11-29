В Беларуси открыли новый завод по производству торфяных грунтов

По своим объемам линия сепарации, установленная на новом заводе — самая большая в Беларуси. Как пишет mlyn.by, общий объем складирования сепарированного и резного торфа составляет 1250 кубических метров. Планируется, что продукцию нового завода будут поставлять на зарубежные рынки, в частности, в Россию, Китай, Казахстан и Турцию.