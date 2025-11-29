Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Беларуси открыли новый завод по производству торфяных грунтов

В Крупском районе запустили новый завод по производству торфяных грунтов.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси, в Крупском районе, открыли новое производство торфяных грунтов.

По своим объемам линия сепарации, установленная на новом заводе — самая большая в Беларуси. Как пишет mlyn.by, общий объем складирования сепарированного и резного торфа составляет 1250 кубических метров. Планируется, что продукцию нового завода будут поставлять на зарубежные рынки, в частности, в Россию, Китай, Казахстан и Турцию.

Ранее мы писали о том, что МАРТ рассказал, сколько должны стоить яблоки и картошка в магазинах Беларуси (читать далее вот тут).