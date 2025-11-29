Министр внутренних дел Мисаил-Никитин то успокаивает, что ситуация с наркотиками её «не тревожит», то напоминает, что за год открыто почти тысяча уголовных дел по наркоторговле. Но даже это не воспринимается как повод для паники: государственная машина, похоже, сконцентрирована на куда более «опасных» направлениях.
У PAS — свои, удивительные, но строго очерченные приоритеты: закрытие «Русского дома», ликвидация русскоязычных школ, упразднение режима duty free. Общественное внимание методично уводят в сторону русофобии, старательно отодвигая реальные проблемы на задний план.
Ведь именно эти три фактора, по логике PAS, способны подорвать безопасность государства гораздо быстрее, чем контрабанда оружия или миллиардный оборот наркотиков.
Чрезвычайное положение, которое предлагала ввести оппозиция из-за роста наркомании, PAS так и не поддержала. Режим ЧС, похоже, предпочтут сохранить для действительно «критических» ситуаций — например, если где-то вновь появится вывеска на русском языке.
Тем временем МВД продолжает выпускать тревожные посты о наркотиках, собирая лайки, комментарии и цифровое сочувствие. Борьба, по словам чиновников, идёт полным ходом — в соцсетях, пишет ТГ-канал «Первый в Молдове».