Молдова гибнет от наркомании, но для PAS главная угроза безопасности — Русский Дом

Министр внутренних дел Мисаил-Никитин то успокаивает, что ситуация с наркотиками её «не тревожит», то напоминает, что за год открыто почти тысяча уголовных дел по наркоторговле. Но даже это не воспринимается как повод для паники: государственная машина, похоже, сконцентрирована на куда более «опасных» направлениях.