В обновленном Дзун-Хемчикском медцентре Тувы открыли отделение реабилитации

Там также появился дневной стационар на 27 коек.

Реабилитационное отделение открыли в обновленном при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» здании хирургического подразделения Дзун-Хемчикского межкожуунного медицинского центра Тувы, сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Для восстановления пациентов после перенесенных заболеваний приобрели 46 единиц современного оборудования. Речь идет в том числе об электронных весах, на которых можно измерить индекс массы тела человека в сидячем положении. Также в отделении оборудовали дневной стационар на 27 коек.

«В обновленном здании предусмотрено два операционных зала экстренной и плановой хирургии, есть возможность проводить малоинвазивные операции при помощи современной лапароскопической стойки. В палатах также установлено новое оборудование для контроля состояния больных прямо у кровати», — рассказала врач УЗИ, хирург и онколог Милада Ондар.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.