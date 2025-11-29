В Ленобласти объяснили, почему врач прервал приём пациентов ради молитвы

В медучреждении подтвердили, что здоровье пациентов не пострадало, и все необходимые медицинские услуги были оказаны в полном объеме. В настоящее время внутренние регламенты больницы не предусматривают специальных перерывов для религиозных обрядов во время дежурств в приемном отделении. Кроме того, в медучреждении напомнили, что врач выбирается пациенту по профессионализму, а не по полу, вере или национальности.